Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einkaufswagen angezündet - Zeugenaufruf

Am Samstag, um 07:30 Uhr, zündete ein 32-Jähriger die Griffe zweier Einkaufwagen auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarktes in der Ledergasse an. Das Feuer konnte von einem Mitarbeiter gelöscht werden. An den Einkaufswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Den Täter erwartet einen Strafanzeige. Außerdem wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Telefonnummer 07171/3580 um Zeugenhinweise zur Tat.

Waldstetten: Betonstatue beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter betrat Samstagnacht, vermutlich gegen 23 Uhr, ein Privatgrundstück in der Lauchgasse. Dort warf er eine Betonstatue um. Die Statue im Wert von 500-600 Euro ging dadurch zu Bruch. Zeugen der Tat werden gebeten sich beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd, Telefonnummer: 07171/3580, zu melden.

Stödtlen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 19-Jährige Mazda-Fahrerin befuhr am Samstag, um 11:42 Uhr, die Kreisstraße von Tannhausen in Richtung Eck am Berg. Sie kam mit ihrem Mazda 2 nach rechts in den Grünstreifen. Bei dem Versuch ihr Auto auf der Straße zu halten, geriet sie ins Schleudern und kam schließlich nach links von der Straße ab. Sowohl die Fahrerin als auch ihre Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ungefähr 9.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell