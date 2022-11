Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport - Festnahme: Impfausweis gefälscht - 1.800 Euro Strafe

Hamburg (ots)

Am Montagabend wollte ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger von Hamburg nach Antalya fliegen. Gegen 18 Uhr stellte er sich bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit September 2022 durch die Staatsanwaltschaft Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Urkundenfälschung war eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro verhängt worden. Alternativ standen 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe auf dem Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 90 Euro. Der Mann soll sich über das Internet einen gefälschten Impfnachweis gekauft haben. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, hob er die geforderte Gesamtsumme i. H. v. 1.890 Euro ab und zahlte. Anschließend konnte er weiterreisen.

