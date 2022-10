Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Schlagring im Handgepäck sorgt für Ärger

Hamburg (ots)

Am Mittwochvormittag begab sich ein 58-jähriger deutscher Staatsangehöriger zum Hamburger Flughafen. Er wollte nach Frankfurt fliegen. Gegen 9:45 Uhr fiel den Luftsicherheitsassistenten bei der Sicherheitskontrolle in dem Rucksack des Reisenden ein verdächtiger Gegenstand auf. Dieser wurde daraufhin genauer überprüft und anschließend die Bundespolizei gerufen. Es stellte sich heraus, dass sich darin ein Schlagring befindet. Dies ist nach dem Waffengesetz ein verbotener Gegenstand. Der Mann gab an, dass er sich selbst nicht erklären könne, wie der Schlagring in den Rucksack gelangt ist. Der Schlagring wurde sichergestellt. Er erhielt von der Bundespolizei eine Strafanzeige. Anschließend konnte der Mann weiterreisen.

