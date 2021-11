Polizei Münster

POL-MS: Pflasterstein in Streifenwagen der Polizei geworfen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagabend (22.11., 17:50 bis 20:30 Uhr) einen Pflasterstein in die Heckscheibe eines Streifenwagens der Polizei geworfen und diese komplett zerstört. Der Wagen war am Jugendzentrum an der Breslauer Straße abgestellt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben.

Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell