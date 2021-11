Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Unfall auf der A 30 - Sperrung in Richtung Niederlande

Münster/Lotte (ots)

Nach einem schweren Unfall am Dienstagmorgen (23.11., 7:11 Uhr) ist die Autobahn 30 in Richtung Niederlande ab dem Autobahnkreuz Lotte noch bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Lkw einen anderen Lkw links überholt und ist beim anschließenden Wechsel zurück auf den rechten Fahrstreifen ungebremst auf einen stehenden Tieflader aufgefahren.

Umleitungen ab dem Autobahnkreuz Lotte sind eingerichtet. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell