POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Freitag gegen 20:00 Uhr befuhr ein 33-Jähriger die Raiffeisenstraße, von der Ostumfahrung kommend, in Richtung In der Eich mit seinem PKW Opel. Vom Parkplatz des Einkaufszentrums bog zu diesem Zeitpunkt ein unbekannter PKW nach rechts in die Raiffeisenstraße in Richtung Ostumfahrung ein. Dieser PKW kam, aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit beim Abbiegen, auf die Gegenfahrspur und stieß seitlich gegen den Opel des 33-Jährigen. Im Anschluss hielt der unbekannte PKW-Fahrer kurz auf dem rechten Gehweg an, setzte aber unmittelbar darauf seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am PKW Opel beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW, der vorne links deutlich beschädigt sein muss, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 in Verbindung zu setzen.

Kirchberg/Jagst - Lobenhausen: Gegen geparktes Auto gefahren

Am Samstag gegen 00:05 Uhr befuhr ein 39-Jähriger die Kirchberger Straße mit seinem PKW Ford. Er kam aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW Opel. Dieser wurde anschließend gegen eine Straßenlaterne gedrückt. Eine 17-jährige Mitfahrerin im PKW Ford erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

