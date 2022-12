POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Raub

Aalen (ots) - Oberrot: Von Fahrbahn abgekommen Am Freitagmorgen gegen 06 Uhr befuhr eine 19-jährige Fiat-Fahrerin die L1050 von Oberrot kommend in Richtung Fichtenberg. Hierbei verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte bei winterglatter Fahrbahn über die Gegenfahrbahn in ein Waldstück. Dabei wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa ...

mehr