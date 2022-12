Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberrot: Von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagmorgen gegen 06 Uhr befuhr eine 19-jährige Fiat-Fahrerin die L1050 von Oberrot kommend in Richtung Fichtenberg. Hierbei verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte bei winterglatter Fahrbahn über die Gegenfahrbahn in ein Waldstück. Dabei wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Gegen Verteilerkasten gefahren

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr einen Stromverteilerkasten im Blätteräcker und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell