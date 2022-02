Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nicht geringe Menge Betäubungsmittel, falscher Ausweis, kein Führerschein - Bundespolizei stellt gleich mehrere Verstöße fest

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei decken bei einem 18 -jährigen Deutschen mehrere Straftaten auf und beschlagnahmt über ein halbes Kilogramm Marihuana.

Der 18-Jährige reiste am Donnerstagnachmittag als Fahrer eines Mietwagens über die BAB 4 ins Bundesgebiet ein. Bei der anschließenden Kontrolle händigte er sowohl einen deutschen Führerschein sowie einen deutschen Personalausweis den Beamten aus.

Schon bei der Kontrolle kam den Beamten ein süßlicher Geruch entgegen. Der Grund für diesen war auch schnell ausgemacht, im Auto befanden sich insgesamt über ein halbes Kilogramm Marihuana in einem Plastikbeutel. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme der zuvor ausgehändigten Papiere kamen den Beamten Zweifel an der Personengleichheit. Der 18-Jährige gab vor Ort zu, dass es sich nicht um seine Dokumente handeln würde. Dokumente, die auf seine Personalien ausgestellt sind, konnte er nicht vorlegen. Er gab an, dass Ihm sein Führerschein bereits entzogen wurde. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke ergaben seine echten Personalien und bestätigten den Führerscheinentzug.

Er muss sich nun wegen der illegalen Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel, Fahren ohne Führerschein sowie Missbrauch von Ausweispapieren verantworten.

