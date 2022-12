Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren - eine Leichtverletzte

Verkehrsbedingt musste ein 46-Jähriger seinen Opel am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr nach dem Verlassen der Autobahn an der Einmündung zur B 29 anhalten. Eine 27-Jährige, die ebenfalls von der A7 abfuhr, erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fiat auf. Bei dem Unfall erlitt die 46 Jahre alte Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Aalen: Geldbörse entwendet

Bereits am Mittwochmittag, zwischen 13 Uhr und 13.10 Uhr wurde einer 73-Jährigen die Handtasche entwendet. Die Dame hielt sich zur relevanten Zeit in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße auf. Der Diebstahl ereignete sich zwischen der Kasse und ihrem auf dem Parkdeck abgestellten Fahrzeug. In der Tasche befand sich auch die Geldbörse der 73-Jährigen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Dewangen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Schaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen entstand. Gegen 8.15 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem VW die Landesstraße 1080 zwischen Laubach und Dewangen. Aufgrund der zu dieser Zeit schneebedeckten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches von der Straße abkam. Die 40-Jährige blieb unverletzt.

Bopfingen: Auffahrunfall

An Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wollte ein 37-Jähriger mit seinem Smart von einem Parkplatz am Ipftreff auf die Straße "Stadtgarten" einfahren. Wegen eines bevorrechtigten Fahrzeuges musste er seinen Pkw abbremsen. Eine 64-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf, wobei geringer Sachschaden entstand.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Wilhelm-Maybach-Straße / Max-Eyth-Straße missachtete ein 46-jähriger Ford-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr die Vorfahrt eines 47 Jahre alten Toyota-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Schaden wird auf rund 3000 beziffert.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen 8 Uhr und 16 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein Rennrad der Marke Cube, welches in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Peutinger Gymansiums abgestellt war. Der an dem Rad entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Neuler: 3000 Euro Sachschaden

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein 20-jähriger Fiat-Fahrer am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr verursachte, als er an der Einmündung Daimlerstraße / Leinenfirster Straße die Vorfahrt eines 52 Jahre alten Ford-Fahrers missachtete.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand der Fischergasse fuhr eine 23-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Hyundai in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah sie den W Caddy einer 73-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Mit seinem Skoda fuhr ein 33-Jähriger am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr auf der Auffahrt zur B 29 in Schwäbisch Gmünd Ost auf den verkehrsbedingt stehenden VW Polo eines 57-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Bartholomä: Versuchter Einbruch

Zu den bereits gestern gemeldeten Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Bartholomä gibt es ein weiteres Vorkommnis. So versuchten Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch das Fenster der Grundschule in der Straße "Marktwiese" aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, betraten die Täter die Gemeindebücherei und versuchten dort - ebenfalls erfolglos - die Türe zum Sekretariat aufzubrechen. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu allen Einbruchsdelikten nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

