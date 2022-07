Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Meldung über Personen im Gleis stoppt Zugverkehr

Kassel (ots)

Wegen der Meldung "Personen im Gleis", kam es am vergangenen Samstagnachmittag (23.7.) zu einem Einsatz der Bundespolizei in Kassel. Mit Blaulicht und Martinshorn rückten die Ordnungshüter aus, weil nach Mitteilung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG ein bislang Unbekannter, in Begleitung eines Kindes, im Bereich des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe auf der Bahnstrecke gesichtet wurde.

Streckensperrung veranlasst

Die Suche nach den Personen im Bereich zwischen dem Helleböhnweg und der Leuschnerstraße blieb erfolglos. Trotz intensiver Absuche trafen die Bundespolizisten niemanden mehr an. Die Sperrung dauerte von 16 bis 16.40 Uhr.

Insgesamt 19 nachfolgende Züge verspäteten sich wegen des Vorfalls um etwa eine Viertelstunde.

Zeugen gesucht

Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell