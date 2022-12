Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Transporter aufgebrochen

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 34-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr die L1197 in Richtung Stuttgart. Hierbei wollte sie den Fahrstreifen wechseln und touchierte dabei das Fahrzeugheck eines 53-jährigen Opel-Fahrers. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach sucht unter der Telefonnummer 0711 57720 nach Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten.

Fellbach: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagmorgen gegen 05:20 Uhr befuhr ein 64-jähriger BMW-Fahrer die B14 in Richtung Waiblingen und verließ diese in Richtung Westumfahrung. Dort kam er aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kippte um, sodass das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Hierbei entstand am BMW Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Weder der 64-jährige Fahrer, noch dessen 65-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

Murrhardt: Glätteunfall

In der Straße Käsbach kam ein 52 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 23.45 Uhr mit seinem BMW von der schneebedeckten Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Hierdurch entstand Sachschaden, der auf 7000 Euro geschätzt wird.

Murrhardt: Transporter aufgebrochen

Am Donnerstagabend stellte der Besitzer eines VW Transporters fest, dass dieser aufgebrochen, durchsucht aber nichts entwendet wurde. Das Fahrzeug stand bereits seit längerer Zeit auf dem P+R Parkplatz hinter dem Bahnhof in der Fichtestraße. Die Tatzeit kann insofern nicht näher eingegrenzt werden. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher stieß zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gegen die Ladestation eines Parkplatzes in der Straße Staigacker. Er flüchtete anschließend und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfall mit drei Beteiligten

Zwei Leichtverletzte und mehr als 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls in der Haller Straße am Donnerstagnachmittag. Gegen 14 Uhr fuhr bei stockendem Verkehr ein 36-jähriger Fahrer eines Toyotas auf einen Golf auf, der von einer 28-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge wurde der Golf noch auf einen Audi einer 45-Jährigen aufgeschoben. Die Golf-Fahrerin sowie ihre 51-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Golf musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell