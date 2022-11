POL-EU: Großer Fahndungs- und Kontrolleinsatz

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Ein 37-jähriger LKW Fahrer befuhr gestern gegen 13 Uhr mit seinem LKW die Straße "Zur Tomberger Mühle" aus der Ortslage Kuchenheim kommend in Fahrtrichtung der Kraftstraße 24 Richtung Stotzheim. An der Kreuzung zur Tomberger Mühle / Kraftstraße 24 missachtete er die Vorfahrt. Der von rechts kommende PKW Fahrer (49 Jahre) weichte dem LKW aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und fuhr in den rechtsseitigen Straßengraben. Der PKW Fahrer ...

mehr