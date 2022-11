POL-EU: Rücksichtsloser Verkehrsraser bei einer Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei Euskirchen festgestellt

Bad Münstereifel-Rodert (ots) - Ein Mann (54) aus Bad Münstereifel wurde in der Nacht zum heutigen Donnerstag (24. November) gegen 3.05 Uhr an seiner Wohnanschrift in der im Hegebachweg durch laute Geräusche geweckt. Durch das Einschalten des Treppenhauslichtes erkannten zwei Einbrecher, dass sie aufgefallen waren und flüchteten fußläufig. Der Mann verständigte die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass an zwei ...

