POL-EU: Mutiger Nachbar verhinderte Einbruch

Blankenheim (ots) - In der Nacht von Dienstag (22. November) auf Mittwoch wurde in Blankenheim in der Bahnhofstraße in einer Lagerhalle eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang mit Hilfe eines Bolzenschneiders. Gestohlen wurde Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags, sämtliche Kleinwerkzeuge und eine Rüttelplatte. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr