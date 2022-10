Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte/Dortmund- Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug - Wer kennt die abgebildete Person?

Schwerte/Dortmund (ots)

Nach einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus an der Grünstraße und einem Computerbetrug sucht die Polizei Unna Zeugen.

Am 11.08.2022 bemerkte die Geschädigte, dass aus ihrem Haus Schmuck sowie eine Geldbörse mit EC-Karte entwendet worden waren.

Ermittlungen ergaben, dass bereits in den Abendstunden des 10.08.2022 mit der entwendeten Karte mehrere Abbuchungen an zwei Tankstellen in Dortmund vorgenommen wurden. Der Täter wurde dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder des Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern des unbekannten Mannes: https://polizei.nrw/fahndung/90220

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell