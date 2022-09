Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Messerstich in der Dortmunder Innenstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1025

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei in Dortmund nach einem Messerstich am Freitagabend (16.9.2022, 23.50 Uhr) am Freistuhl in der Innenstadt.

Dort hielten sich vor einem Kiosk zwei 18-jährige Dortmunder auf. Einer von ihnen ließ eine Bierflasche fallen. Daraufhin verließen acht bis zehn Personen den Kiosk und schlugen auf die beiden 18-Jährigen ein.

Dabei verletzte ein derzeit unbekannter Täter einen der beiden 18-Jährigen mit einem Messerstich. Lebensgefahr besteht nicht. Der Rettungsdienst lieferte ihn in ein Krankenhaus ein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können. Personenbeschreibung: 14 bis 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, Haare an den Seiten kurz und oben lang, schwarzer Pullover oder schwarze Jacke, Jeans.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

