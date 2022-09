Polizei Dortmund

POL-DO: Baugerüst drohte umzustürzen - Höhenretter der Feuerwehr mit einem spektakulären Einsatz

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1023

Einen nicht alltäglichen Einsatz erhielten Polizeibeamte am 17.09.2022. Ein Baugerüst an einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus in der Espenstraße in Dortmund drohe umzustürzen, so der Hinweis an den polizeilichen Notruf.

Feuerwehr und Polizei mussten dann gegen 17.30 Uhr feststellen, dass sich das Baugerüst im oberen Gebäudeteil gelöst hatte und zu kippen, bzw. einzustürzen drohte. Aufgrund des prognostizierten potentiellen Fallbereichs sperrten die Beamten den angrenzenden Gehweg und ließen den Strom der Oberleitung der in der Nähe befindlichen Bahntrasse abstellen.

In einem bemerkenswerten Einsatz der Höhenretter der Feuerwehr konnte das Gerüst schließlich an der Fassade des neungeschossigen Hauses gesichert und befestigt werden. Die verantwortliche Gerüstbaufirma konnte erreicht und für die weitere Sicherung des Gerüstes polizeipflichtig gemacht werden.

Die Stadt Dortmund, bzw. das Tiefbauamt prüft eventuelle Verstöße gegen Unfallverhütungsvorschriften.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell