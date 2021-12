Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Raub unter minderjährigen Mädchen - Bundespolizei vernimmt etliche Zeugen

Am Samstag (18.12.) kam es zwischen mehreren 14-jährigen Mädchen zu einer Auseinandersetzung am Gleis 10/11 des Kölner Hauptbahnhofs. Bei dieser wurde ein Mädchen aus Köln mit Schlägen und Tritten traktiert. Währenddessen entwendete ihr eine der Täterinnen das Smartphone. Durch Zeugenaussagen konnte die Bundespolizei den Sachverhalt aufklären.

Gegen 20:00 Uhr am Samstagabend wurde eine Streife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof durch Zeugen auf eine zuvor stattgefundene körperliche Auseinandersetzung am Gleis 10/11 aufmerksam gemacht. Vor Ort traf die verstärkte Streife auf eine Personengruppe, welche lautstark in Diskussionen verwickelt war. Zur Klärung des Sachverhalts wurden alle Beteiligten, inklusive der Zeugen, mit auf die Dienststelle der Bundespolizei genommen. Dort konnte ermittelt werden, dass insbesondere zwei 14-jährige Mädchen aus Düsseldorf und Gelsenkirchen auf eine -während der Vernehmung vorstellig gewordene- ebenfalls 14-Jährige aus Köln eingeschlagen und getreten haben sollen. Dies konnte auch durch die Videoauswertung belegt werden. Die junge Düsseldorferin hatte mehr noch dem Opfer während der Tat das Smartphone entwendet und dieses anschließend in ihrem BH versteckt. Bundespolizistinnen fanden das Diebesgut bei der Durchsuchung auf. Das Opfer aus Köln wurde zum Sachverhalt befragt und ihre Darstellung deckte sich mit der, der sechs vernommenen Zeugen. Sie wurde von einem Erziehungsberechtigten bei Eintreffen auf der Dienststelle begleitet.

Gegen die beiden Täterinnen wurden Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet. Anschließend wurden sie einer Jugendwohnunterkunft zugeführt.

