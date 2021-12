Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei: Gepäckdiebe noch am gleichen Tag in der Wohnung gestellt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Samstag (18. Dezember) meldete ein 24-jähriger Kieler bei der Kölner Bundespolizei den Diebstahl seines Gepäcks, welches einen Tag zuvor im Zug entwendet worden war. Die eingeleiteten Ermittlungen führten noch am gleichen Tag zur Ergreifung der Täter in ihren eigenen Wohnräumen. Nach ersten Erkenntnissen stellten die Bundespolizisten dort auch anderes Stehlgut sicher. Die zwei Männer aus Marokko und Algerien wurden dem Haftrichter vorgeführt.

Am Nachmittag des 18.12.21 wurde ein junger Mann aus Kiel bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Köln vorstellig. Er gab an, am Vortag im ICE von Köln nach Karlsruhe beklaut worden zu sein. Unbekannte hatten sein Gepäck samt Inhalt im Wert von knapp 5000EUR aus der Ablage kurz nach Abfahrt entwendet. Die Beamten führten eine Videoauswertung durch und konnten Fotos der Gesichter der Tatverdächtigen anfertigen. Durch gezielte Ermittlungsarbeit, konnten die beiden Männer aus Marokko und Algerien in ihren Wohnräumlichkeiten ausfindig gemacht werden. Eine angeordnete Wohnungsdurchsuchung brachte nicht nur das Eigentum des Kielers zum Vorschein, sondern auch weiteres vermutliches Diebesgut. Die Beamten stellten das gesamte Stehlgut sicher und nahmen den 27-jährigen Marokkaner sowie den 37-jährigen Algerier vorläufig fest. Da sich Beide zusätzlich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhalten und ebenfalls nicht in das Schengengebiet hätten einreisen dürfen, müssen sich die Männer auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Am Folgetag wurden sie dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell