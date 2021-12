Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zug mit Stein beworfen

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Als die S7 am Freitagabend (17. Dezember), um 22.38 Uhr, in Remscheid Lennep ausfuhr, wurde die Frontscheibe mit einem Gegenstand beworfen. Einen Täter konnte die Bundespolizei am Einsatzort nicht mehr antreffen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ein unbekannter Täter warf vermutlich einen Stein von der Brücke der Arnold-Wilhelm-Straße und traf die Frontscheibe des Führerstandes der S7. Die Scheibe wurde stark beschädigt. Der Triebfahrzeugführer setzte die Fahrt bis zum Remscheider Hauptbahnhof fort.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Sachverhalt auf. Die Fahndung nach einem Tatverdächtigen verlief erfolglos. Eine Schadenshöhe stand bislang noch nicht fest. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 6 888 000 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell