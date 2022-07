Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken am Steuer

Germersheim (ots)

Ein besorgter Gast des Café Rossini in Germersheim meldete am Samstag gegen 22 Uhr, dass er beobachten musste, wie ein Mann nach mehrstündigem Alkoholkonsum in seinen Wagen stieg und wegfuhr. Der 54-jährige Fahrer konnte kurz darauf durch die Polizei an seinem Haus festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille an. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein und Fahrzeugschlüssel musste er ebenfalls aushändigen.

