Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken am Steuer Landau, Samstag den 30.07.2022, 19:30 Uhr

Landau (ots)

Am Samstag Abend gegen 19:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Landau ein PKW in der Ostbahnstraße in Landau auf. Auf der rechten Fahrzeugseite waren frische Beschädigungen zu erkennen. Der Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Der 29-jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten, die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss neben der zu erwartenden Geldstrafe mit einem langen Fahrverbot rechnen. Wie die Beschädigungen am Fahrzeug entstanden sind, konnte bislang nicht geklärt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell