POL-SI: Unbekannte brechen in mehrere Büros ein- Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (OT Seelbach) (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen (07.08.2022) gegen 07:45 Uhr eine Tankstelle an der Freudenberger Straße in Siegen-Seelbach überfallen. Der Täter bedrohte unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Kassiererin und forderte diese auf, Bargeld und Zigaretten in eine vom Räuber mitgeführte Plastiktüte zu verstauen. Dieser Aufforderung kam die Kassiererin nach. Anschließend flüchtete ...

