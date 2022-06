POL-HST: Täter nach Sachbeschädigung dank Zeugenhinweis gestellt

Wustrow (ots) - Am Freitag, dem 03.06.2022 ereignete sich in Wustrow ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 11:00 Uhr stieß in der Ernst-Thälmann-Straße ein 78-jähriger deutscher Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache mit einem PKW VW zusammen. Laut derzeitigem Kenntnisstand wollte der Radfahrer aus Richtung Osterstraße kommend die Ernst-Thälmann-Straße in ...

mehr