Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Einbruch in Firmengebäude ***Zeugen gesucht***

Montabaur (ots)

Am Samstag, 16.07.2022, gegen Mitternacht, stiegen mindestens zwei Täter in ein Firmengebäude in der Robert Bosch Straße in Montabaur ein. Dort entwendeten sie den bisherigen Erkenntnissen nach vornehmlich Bargeld. Hinweise auf zwei männliche, hagere Personen, welche bei der Tatausführung Kapuzenpullover trugen, liegen der Polizei vor. Zeugen, die nähere Angaben zu eben jenen Männern machen können, oder die zur vorgenannten Zeit im Allgemeinen verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet Alter Galgen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Montabaur, 02602 9226-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell