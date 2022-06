Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei über drei Promille mit Messer unterwegs

Jena (ots)

Ein 31-Jähriger sorgte am Mittwochvormittag für Aufregung. Gegen 10:00 Uhr erhielt die Polizei Jena die Mitteilung, dass sich eine stark alkoholisierte Person an der Bahnhaltestelle "Am Klinikum" steht, wirre Angaben machte und äußerte, dass er jemanden schlagen will. Währenddessen zog der Mann ein Messer aus seinem Rucksack und fuchtelte damit ziellos in der Luft umher. Noch vor Eintreffen der alarmierten Kräfte bestieg der Mann die Straßenbahn und entfernte sich vom Ereignisort. Trotz intensiver Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Gegen 11:00 Uhr meldete sich ein Zeuge und teilte mit, dass er soeben einen Mann in der Herrentoilette eines Einkaufsmarktes in der Karl-Marx-Allee festgestellt hat. Dieser schien stark alkoholisiert und war kaum wach zu bekommen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Personenbeschreibung des Mannes mit dem Messer eins zu eins auf den schlafenden Zeitgenossen passte. Bei einer Durchsuchung konnte auch das Brotmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer Atemalkoholmessung bot der 31-Jährige über 3 Promille an, war allerdings örtlich und zeitlich noch orientiert. Neben der Anzeige erhielt der Mann einen Platzverweis und kam diesem auch ohne Murren nach.

