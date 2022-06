LPI-J: Bestohlen und bedroht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Aufgrund einer medizinischen Ursache kollidierte am Mittwoch ein 70-jähriger Ford-Fahrer mit einem geparkten Pkw. Der Mann war in der Ortslage Hermsdorf unterwegs und befuhr die Keramikerstraße in Richtung Am Alten Versuchsfeld. Hier kam der 70 Jahre alte Mann plötzlich von der Straße ab und stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Umgehend wurde der Fahrzeugführer ins Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. An den beiden ...

