Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine kurzeitige Vollsperrung gab es am Mittwochnachmittag auf der Waldecker Straße in Bürgel. Grund hierfür war ein Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Der VW, welcher aus Richtung Waldeck kam, fuhr in Richtung Bundesstraße, als ihm der 54-Jährige Motorradfahrer entgegenkam. Beim Befahren einer Rechtskurve kam der Krad-Fahrer allerdings zu weit auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem VW, woraufhin der 54-Jährige stürzte. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

