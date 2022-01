Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw entwendet

Weimar (ots)

Aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses in Kranichfeld wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Pkw entwendet. Der oder die Täter betraten das Grundstück am Rande eines Wohngebietes und entwendeten auf nicht näher bekannte Weise einen Audi A6 Avant. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

