POL-PPKO: Hoher Schaden bei Betrug im Onlinebanking

Koblenz (ots) - Obwohl Haustürgeschäfte nicht immer zwielichtig erscheinen und es sich durchaus um Nachbarschaftshilfe oder sonstige seriöse Angebote handeln kann, warnt die Polizei derzeit vor auftretenden Betrugsfällen. Am Montag, 10.10.2022, ereignete sich in Koblenz-Arenberg ein solcher Vorfall. Zwei männliche Personen boten dort einer 85-Jährigen Obst und Gemüse an der Haustür an. Die Dame wurde so lange in ...

