Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Taschendiebe erfolgreich

Coesfeld (ots)

In Havixbeck waren am Dienstag (02.08.22) Taschendiebe in zwei Supermärkten an der Blickallee erfolgreich.

Gegen 13 Uhr war eine 57-jährige Havixbeckerin im Aldi einkaufen. Während sie sich das Sortiment anschaute, fiel ihr auf, dass in ihrer Handtasche ein Umschlag fehlte. Unter anderem enthielt der Bargeld.

Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, meldete sich eine 68-jährige Billerbeckerin. Sie war gegen 13.15 Uhr im K+K einkaufen. An einem Einkaufswagenständer sprach eine unbekannte Person die Frau an und ließ etwas fallen. Als die Billerbeckerin den Gegenstand aufhob, griff der Unbekannte in die Handtasche, zog die Geldbörse heraus und floh.

Der Mann ist zwischen 50 und 55 Jahre alt, hat ein rundes Gesicht, graue Haare, eine ansetzende Glatze und trug ein blaues Sporthemd.

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell