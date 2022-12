POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Korb: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 13:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag beim Ein- oder Ausparken in der Seestraße einen geparkten Ford Mondeo auf der rechten Fahrzeugseite und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 33 Jahre alter Citroen-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 5 Uhr die B14 in Richtung Backnang und wollte diese an der Anschlussstelle Winnenden-West verlassen. Hierbei kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Leutenbach: Zwei Verletzte und 50.000 Euro Sachschaden nach Glätteunfall

Eine 22-jährige VW-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen kurz nach 6:30 Uhr die Landesstraße 1127 aus Richtung Winnenden kommend in Richtung Kreisverkehr Weiler zum Stein. Hierbei kam sie auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einem entgegenkommenden VW eines 55 Jahre alten Autofahrers kollidierte. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

