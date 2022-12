Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Wie nachträglich bekannt wurde, stieß auf einem Parkplatz im Heininger Weg zwischen dem 8. und 9. Dezember 2022 ein unbekannter Autofahrer gegen ein dortiges Verkehrszeichen und verursachte hierbei erheblichen Sachschaden. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: Feuermelder missbräuchlich aktiviert

An einer Schule in der Maubacher Straße wurde am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr widerrechtlich ein Feuermelder aktiviert. Hierzu wurde die Scheibe eines Melders eingeschlagen. Die örtliche Feuerwehr war in der Folge mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann in den Einsatz ausgerückt. Die Polizei hat wegen des Vorfalls strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

