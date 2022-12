POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht

Aalen (ots) - Braunsbach: In Leitplanke gerutscht Eine 74-jährige Dacia-Fahrerin war am Mittwochvormittag gegen 10:45 Uhr auf der L1036 von Döttingen in Richtung Braunsbach unterwegs. Hierbei verlor sie aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über ihre Fahrbahn und rutschte in die Leitplanke an der rechten Fahrbahnseite. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Schwäbisch Hall: ...

mehr