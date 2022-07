Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Geisterfahrer vor Polizeiwache

Minden (ots)

Direkt vor den Augen der Gesetzeshüter befuhr ein Autofahrer in der Nacht zu Montag (18.07.) von der Marienstraße kommend als Geisterfahrer auf die Ringstraße. Bei der anschließenden Kontrolle vernahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch.

Zunächst meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizeileitstelle gegen kurz nach zwei Uhr auf der Bremer Straße einen Autofahrer, dessen Fahrweise auf eine Alkoholisierung hindeuten könne. Als die alarmierten Einsatzkräfte von der Polizeiwache in der Marienstraße unmittelbar danach vor die Tür traten, fuhr der gemeldete Golf direkt an ihnen vorbei. Sie setzten sich umgehend mit dem Streifenwagen hinter das Fahrzeug und versuchten es anzuhalten. Der Fahrer reagierte aber nicht drauf. So bog er plötzlich nach rechts in Richtung Ringstraße ab. Aber nicht an der Zufahrt vor der Trogstrecke, sondern dahinter. So fuhr er als Falschfahrer auf die Ringstraße. Hier fuhr er von der Marienstraße kommend an der Stiftstraße vorbeifahrend bis zur Drabertstraße auf der falschen Fahrbahn. Hier wechselte er auf die richtige Straßenseite. Erst als der Mann in Höhe der Lessingstraße gegen den Bordstein prallte und anhalten musste, konnten sich die Einsatzkräfte vor den Wagen setzten und eine Weiterfahrt verhindern. Nachdem der Pkw ordnungsgemäß abgestellt werden konnte, wurde der 57-Jährige aus dem Raum Sandau zur Blutprobe dem Klinikum Minden zugeführt. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

