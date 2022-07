POL-MI: Stark überladen, ohne Fahrerlaubnis und mit fremder Fahrerkarte unterwegs - LKW-Fahrer rückt ins Visier der Polizei

Rahden, Espelkamp (ots) - Einbrecher suchten in der Nacht zu Montag (18.07.) einen Rohbau im Bereich Rahden sowie eine Sportsbar in Espelkamp heim. Zumindest im Zuge des Einbruchs auf der Baustelle gibt es Hinweise zu einem von den Tätern genutzten Fahrzeug. Einem Zeugen fiel an einer Baustelle in der Lübbecker Straße in Rahden gegen vier Uhr in der Früh ein weißer Ford Transit auf. Dieser stand am dortigen ...

