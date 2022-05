Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter beschädigt vorbeifahrendes Auto mit mutmaßlichem Feuerwerkskörper - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am späten Samstagabend (30.04.), gegen 23:20 Uhr, befuhr eine 44 Jahre alte Frau aus Dormagen die Salm-Reifferscheidt-Allee in Richtung Hackenbroicher Straße. In Höhe des Kreisverkehrs an der Dr.-Geldmacher-Straße bemerkte sie einen Mann, der auf einem Fußgängerüberweg stand und einen brennenden Feuerwerkskörper ähnlich einer Fackel in Händen hielt. Beim Vorbeifahren schleuderte der Unbekannte den Gegenstand auf den schwarzen Ford Galaxy der Dormagenerin. Die Frau bemerkte wenig später an ihrer Wohnanschrift, dass ein glühender Gegenstand in einem kleinen kreisrunden Loch in der Heckscheibe steckte und das Glas der Scheibe großflächig gesplittert war.

Der Unbekannte wird als circa 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er soll blonde oder hellbraune kurze Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Welche Art von "Feuerwerkskörper" der Mann verwendet hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat zu melden

