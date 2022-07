Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl auf Baustelle

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag (12.07.) mehrere Werkzeuge von einer Baustelle in der Marie-Curie-Straße. Die Täter drangen in den umzäunten Rohbau ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen elektronische Werkzeuge, Kabeltrommeln sowie Sanitär- und Elektromaterial im Wert von circa 40.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell