POL-OH: Brand einer Gaststätte in Alsfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Lagerhalle Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (11.07.) in eine Lagerhalle in der Lutherstraße ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher ein Lasten-E-Bike. Dieses konnte mittlerweile unweit des Tatortes ohne Lenker, Sattel und Akku aufgefunden werden. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 700 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 4.000 ...

