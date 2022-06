Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Tatverdächtiger Ladendieb in Untersuchungshaft

Warendorf (ots)

Für den Tatverdächtigen eines Ladendiebstahls beantragte die Staatsanwaltschaft Münster Untersuchungshaft.

Der 35-Jährige soll am Montag, 20.6.2022, gegen 13.25 Uhr einen räuberischen Diebstahl in einem Discounter an der Straße Osttor in Sendenhorst begangen haben. Die Tat wurde vom Personal des Geschäfts beobachtet, so dass der Tatverdächtige auf dem Parkplatz angesprochen wurde. Daraufhin lief der Mann weg, konnte aber von zwei Mitarbeitern des Discounters auf der Hoetmarer Straße festgehalten werden. Der Tatverdächtige soll um sich geschlagen und den 43-jährigen Angestellten aus Sendenhorst getroffen haben. Bei dem Gerangel fielen aus dem Hemd des 35-Jährigen über 35 Schachteln Zigaretten, die aus dem Discounter stammen könnten. Der 43-Jährige und sein 28-jähriger Kollege aus Warendorf brachten den in Hamm wohnhaften Mann zurück ins Geschäft, wo er von Polizisten vorläufig festgenommen wurde.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagmittag einem Richter am Amtsgericht Ahlen vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und ordnete wegen Fluchtgefahr Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell