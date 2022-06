POL-WAF: Sendenhorst/Everswinkel. Taschendiebstahl vorbeugen

Warendorf (ots) - Am Montag, 20.6.2022, 14.50 Uhr stahl eine 37-Jährige von einem Bekleidungsständer an der Weststraße in Beckum eine Leggins. Die Inhaberin des Geschäfts beobachtete die Tat und lief der Frau hinterher. Der 53-Jährigen gelang es der Täterin die Hose zu entreißen. Bei dem Versuch die Frau festzuhalten, wurden eine 58-Jährige und eine 18-Jährige leicht verletzt. Letztlich gelang es zwei Beckumern ...

