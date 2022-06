Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Besitzer eines Damenfahrrads gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der oder die Besitzerin eines Damenfahrrads in Ahlen, das Polizisten am Montag, 13.6.2022 in Ahlen sicherstellten. Polizisten kontrollierten einen 46-Jährigen, der damit unterwegs war. Der Ahlener gab an, dass das Fahrrad etwa vier Monate hinter seinem Haus an der Heinrich-Imbusch-Straße stand und er keinen Besitzer gefunden habe. Da das schwarz-lilafarbene Damenfahrrad der Marke Hercules möglicherweise gestohlen wurde, stellten die Beamten es sicher. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

