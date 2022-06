Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbrecher stahlen Getränke

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 20.6.2022 traten unbekannte Täter die untere Türfüllung der Tür zum Lagerraum einer Kirche an der Clemens-August-Straße in Beckum heraus und entwendeten aus dem Inneren mehrere Kisten Getränke. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

