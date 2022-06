Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit quietschenden Reifen abgebogen, später folgte eine Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19.6.2022, 0.30 Uhr stellten Polizisten einen Autofahrer in Ahlen fest, der mit quietschenden Reifen von der Dolberger Straße auf die Straße Südberg abbog. Als die Beamten den 29-Jährigen kontrollierten, nahmen sie eindeutig Alkoholgeruch in dessen Atem wahr. Diese Wahrnehmung bestätigte ein Vortest, so dass die Einsatzkräfte dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen ließen. Des Weiteren untersagten sie dem Mann die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

