POL-WAF: Telgte. Unfallverursacher gesucht - Korrektur des Wochentags der Meldung vom 20.06.2022, 10:38 Uhr

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 18.6.2022 zwischen 0.15 Uhr und 8.30 Uhr in eine Gaststätte an der Dreinbrückenstraße/Ecke Hohlenbergstraße in Warendorf ein und stahlen Geld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

