Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: grauer VW Polo und lilafarbener Hyundai Elantra zerkratzt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Fahrstraße ein grauer VW, Polo, und in der Gerichtenstraße ein Hyundai Elantra, Farbe: lila, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes, zerkratzt. Der Schaden erstreckt sich bei beiden Autos über die Fahrerseite als auch die Beifahrerseite sowie die Heckklappe und dürfte jeweils einen Sachwert von ca. 1000 EUR haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell