POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Schwanheim (ots)

Am Sonntag, 29.05.2022, gegen 14.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer mit seinem Krad die Landesstraße 490 von Lug kommend in Fahrrichtung Schwanheim. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 82-jährige BMW-Fahrerin die L 490 in entgegengesetzte Richtung. In einer Kurve, ca. 700 Meter hinter dem Ortausgang Lug streifte der Motorradfahrer den linken Außenspiegel des entgegenkommenden BMW, so dass dieser komplett abriss. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Motorradfahrer von der Unfallstelle. Ob sich der Motorradfahrer, wel-cher eine ältere, braune Schutzausstattung getragen haben soll, bei dem Zusammenstoß Verletzungen zuzog oder das Motorrad beschädigt wurde, ist nicht bekannt.

Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Motor-radfahrer oder dessen Krad machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 oder per Email (pidahn@polizei.rlp.de) entgegen. /pidn

