Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an braunem Ford Focus

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 28.05.2022, 15:50 Uhr bis 16:15 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Täter ein brauner Ford Focus in der Lothringer Straße in Pirmasens beschädigt. Der unbekannte Täter bespritzte den in der Einfahrt parkenden PKW mit einer weißen, vermutlich säurehaltigen Flüssigkeit auf der Höhe der Fahrertür. An den Kunststoffteilen entstand hierdurch eine Beschädigung. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

