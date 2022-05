Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Zeitgleich drei Brandeinsätze. Ereignisreicher Nachmittag für die Feuerwehr Gladbeck.

Am Dienstag den 24-05-22 um 13:41 Uhr wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand auf die Arenbergstr. gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Waschmaschine im Keller einer Doppelhaushälfte brannte. Die Bewohnerin, die den Löschzug in Empfang nahm, hatte bei eigenen Löschversuchen Rauch eingeatmet. Sie wurde vom Rettungsdienst untersucht, konnte aber an der Einsatzstelle verbleiben. Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter schweren Atemschutz zum Löschen des Feuers in das Haus vorgeschickt. Der Brand, der auf den Entstehungsraum beschränkt blieb, konnte schnell gelöscht werden. Allerdings erwies sich die Entrauchung, die üblicherweise mit einem Hochleistungslüfter durchgeführt wird, als aufwendig, da ein Raum keine Fensteröffnung hatte. Nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen konnte die Besitzerin in Ihr Haus zurückkehren. Die Feuerwehr Gladbeck war bei diesem Einsatz mit der hauptamtlichen Wache und dem Löschzug Nord vor Ort. Noch während der Kontrolle des Nachbarhauses wurde die Feuerwehr zu einer Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb auf der Bottroper Str. gerufen. Hier ist es zu einer Verrauchung in einer Lagerhalle gekommen. Zur Abarbeitung dieses Einsatzes wurde der Löschzug Süd und der Einsatzleitwagen an die Bottroper Str. entsandt. Zeitgleich mit der Abfahrt ereilte die Blauröcke eine weitere Brandmeldeanlage in einem Einkaufscenter auf der Hochstr. Zu diesem Einsatz ist der Löschzug Nord und ein weiterer Führungsdienst gefahren. Bottroper Str.: Die Erkundung der Lagerhalle ergab eine leichte Verrauchung. Da der Entstehungsort nicht klar erkundet werden konnte, musste ein Großteil der eingelagerten Ware mithilfe von Gabelstaplern aus den Regalen geholt werden. Mit den Leerräumen des betroffenen Bereiches, verschwand die Verrauchung. Obwohl die gesamte Halle und jedes Warenstück mit einer Wärmbildkamera untersucht wurde, konnte der Brandherd nicht ermittelt werden. Durch den Betreiber wird der Bereich für die nächsten Stunden von einer Brandsicherheitswache kontrolliert. Hochstr.: Hier wurde mutwillig ein Feuermelder eingedrückt. Der Melder konnte schnell zurückgestellt werden und die Anlage dem Betreiber übergeben werden. Da sich der Einsatz an der Bottroper Str. in die Länge zog, wurde nach dem Einsatz an der Hochstr. der Grundschutz durch den Löschzug Süd für das Stadtgebiet sichergestellt. Um 15:50 Uhr wurde der Einsatz an der Bottroper Str. beendet und somit der Grundschutz aufgehoben. RK

